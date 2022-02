Ladro fermato ad Acquaviva

Questa mattina ad Acquaviva delle Fonti in via Gioia, i carabinieri di Gioia del Colle hanno fermato per un controllo un camion.

Durante l'accertamento, i militari hanno trovato sul mezzo una pala meccanica risultata rubata a Palagiano.

Fermato, dopo un breve inseguimento, un uomo che dovrà rispondere dell'accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Si indaga per appurare se ci sono altre persone coinvolte.