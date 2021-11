Acquaviva delle Fonti. Corriere per professione ma anche di stupefacenti. Arrestato trentenne

In collaborazione con Zurich Danni auto per pioggia e grandine: quali garanzie scegliere per la copertura

Le nostre auto restano a lungo parcheggiate in strada o in parcheggi all’aperto, ma anche se si dovesse disporre di un ricovero privato, non sempre si tratta di un garage al coperto, e in caso di violenti piogge la tua auto potrebbe essere esposta al rischio di eventuali danni