Si schianta con l’auto per evitare un cane. Due feriti

Acquaviva: donna in bici tamponata da auto

Questa mattina alle ore 10:30 circa in via Mons. Laera una donna al volante di una Fiat 500 avrebbe tamponato una ciclista provocandone la caduta. La donna è stata soccorsa e trasportata in ambulanza per accertamenti al vicino pronto soccorso dell’ospedale Miulli.