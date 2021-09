Controlli con etilometro della Polizia di Stato

Nell’ambito dei controlli mirati alla prevenzione delle stragi del sabato sera, gli equipaggi della Polizia Stradale di Bari hanno passato al setaccio le arterie di collegamento principali del territorio provinciale.

Durante il servizio di controllo straordinario del territorio, i poliziotti della Polstrada, durante lo scorso fine settimana, hanno contestato numerose violazioni alle norme del codice della strada per “guida in stato di ebbrezza”, con relativa sospensione della patente.

In particolare, tre sono state le sanzioni, di cui una amministrativa e due penali, in considerazione dell’alto ‘tasso alcolemico’ riscontrato nei conducenti mediante l’utilizzo dell’alcooltest, in dotazione alle pattuglie della polstrada impegnate sul territorio.

L’attività è considerata fondamentale al fine di evitare gravi conseguenze ai cittadini in circolazione sulle strade della provincia.