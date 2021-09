Acquaviva: perde il controllo dell'auto e finisce in un terreno

Un'auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada finendo in un terreno.

L'incidente è accaduto ieri dopo le ore 18 nelle vicinanze di via D'Annunzio, ex zona 167, ad Acquaviva delle Fonti.

Secondo una prima ricostruzione, l'autista non si sarebbe accorto della curva finendo in un terreno agricolo adiacente l'arteria stradale.