Principio di incendio sulla strada Acquaviva - Cassano

Autolinea Acquaviva-Miulli-Santeramo, temporaneamente modificato il percorso e spostato il capolinea

Attualità

La modifica -come afferma l’azienda – scaturisce dalla necessità di venire incontro alle esigenze di mobilità degli studenti di Santeramo nelle more della chiusura di Corso Tripoli in vista dell’avvio dell’orario scolastico