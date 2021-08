Scuola: dal 16 agosto accesso libero negli hub della ASL alle vaccinazioni per i giovani 12-18 anni

Via libera alle vaccinazioni senza prenotazione per i giovani di età compresa fra i 12 e i 18 anni. In linea con quanto stabilito dal commissario nazionale per l’emergenza Figliuolo e sulla base delle ultime indicazioni regionali, a partire dal 16 agosto e per tutto