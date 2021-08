Scuola Collodi: segnalata presenza di serpenti nella zona

Segnalata la presenza di alcuni rettili nelle vicinanze della scuola Collodi ad Acquaviva delle Fonti. La segnalazione arriva da una residente:

“Avrei bisogno di segnalare degli episodi incresciosi che si stanno verificando, in questi giorni, nei pressi della Scuola Collodi. Tre serpenti, di cui 2 vipere o bisce e 1 biacco sono entrati nelle abitazioni private, ovviamente generando spavento, panico e notevoli disagi. La forestale ed i vigili del fuoco hanno risposto che la questione non era di loro competenza. Quindi, come procedere in questi casi?”.

E’ Cinzia a portare all’attenzione di quanto accaduto nell’area di via Fratelli Caporizzi.

I residenti della zona invitano il Sindaco ad interessarsi della problematica.