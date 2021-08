Un'auto di piccola cilindrata ha preso fuoco – per cause in corso d’accertamento – nella tarda serata di ieri in via Mele a pochi metri da piazza San Francesco.

I primi ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri della stazione di Acquaviva delle Fonti. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno tempestivamente spento l'incendio.

Molti i curiosi che hanno osservato le operazioni: per fortuna nessuno è rimasto ferito, nessuna speranza per l'auto coinvolta della quale è rimasto solo uno scheletro carbonizzato di lamiere.

Pochi danni per una vettura parcheggiata nelle vicinanze. In fiamme anche un albero della piazza.