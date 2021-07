Questo pomeriggio è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Bari per spegnere le fiamme che si sono sviluppate in una campagna che costeggia la strada per Casamassima in direzione della s.p. Acquaviva-Adelfia, nei pressi di un casale.

Ad andare in fumo sterpaglie, arbusti e piante. l’intervento dei pompieri è stato tempestivo ed efficiente, impedendo alle fiamme di causare danni a cose e persone. l'incendio ha interessato una vasta zona.

Per la viabilità sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Casamassima.