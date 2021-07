Bimbo cade in piscina. Salvato da medico del Miulli in vacanza

Sfiorata la tragedia in piscina. Un bambino di 8 anni, per cause da accertare, ha perso conoscenza mentre faceva il bagno. Immediato l'intervento dei presenti che lo hanno tirato fuori dall'acqua per prestare i soccorsi.

Tra i soccorritori, Il dottor Maiellari, pneumologo dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti che ha praticato una manovra di rianimazione cardiopolmonare. Pochi interminabili secondi che hanno salvato la vita al bambino.

Una volta superata l’emergenza, Il bimbo è stato trasportato al vicino ospedale e non è in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto ieri a pochi chilometri da Roma.