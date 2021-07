Vigili del Fuoco in via Toscanini. Domato principio di incendio Copyright: AcquavivaLive -TeleMajg

Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco ad Acquaviva delle Fonti. Un principio di incendio è stato domato nel giro di poco tempo. le fiamme sono divampate in via Toscanini e via Cilea.

Sono intervenuti sul posto il Maresciallo Finizio e il Maresciallo Raho della Polizia locale.