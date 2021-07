Una moto e un'auto si sono urtate questo pomeriggio alle ore 16:30 sulla strada provinciale che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari.

Sul posto il 118 della Croce Blu, una pattuglia delle Vigilanza privata "La Fonte" di Acquaviva e la polizia locale a cui spetterà ricostruire la dinamica dell'incidente.

A bordo dell'auto, una donna e un bambino, entrambi non hanno riportato ferite. Il motociclista, invece, è stato trasportato al vicino ospedale Miulli per le cure mediche e non è in pericolo di vita.