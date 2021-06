Continui black out di energia elettrica in paese

4 ore al caldo e senza energia elettrica. E' accaduto ad Acquaviva delle Fonti ieri pomeriggio. Non si tratta del primo caso. Nei giorni scorsi il fenomeno era già stato riscontrato in altri quartieri della città.

Un fenomeno che non riguarda solo la nostra cittadina. Infatti, molte sono le segnalazioni di interruzione elettrica nei paesi limitrofi.

Una delle possibili cause potrebbe essere attribuita ad un sovraccarico per l'uso dei condizionatori domestici.

Davide Carlucci, Sindaco:

Chiedo che il governo, prima ancora di finanziare il 5G o altre infrastrutture ad alto contenuto tecnologico, investa quante più risorse possibili nell'ammodernamento della rete Enel.

Non è possibile restare per ore senza elettricità, come è successo ieri e l'altro ieri ad Acquaviva, dove pazienti con respiratore o altri soggetti fragili, nel cuore di un'ondata di calore senza precedenti, hanno rischiato il peggio.

Vorremmo spiegazioni ufficiali su quanto è accaduto. Ma soprattutto, chiediamo che non si ripeta mai più.

Si intervenga, dunque, per risolvere strutturalmente questo problema che causa gravissimi disagi.

Codacons Acquaviva:

Se avete subito danni dalle interruzioni dell'energia elettrica rivolgetevi alla Codacons per "Azione di risarcimento danni" codaconsacquaviva@libero.it