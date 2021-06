Più di 15mila somministrazioni in una sola giornata: è record per i centri vaccinali della ASL

Con 15. 331 somministrazioni eseguite in una sola giornata ASL Bari ha superato per la prima volta la propria media quotidiana di vaccinazioni. Nelle ultime 24 ore sono state infatti registrate oltre 15mila iniezioni in un giorno, con il supporto del personale sanitario impegnato