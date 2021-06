Acquaviva: Incendio sulla Provinciale per Adelfia

Nuovo incendio sul territorio di Acquaviva delle Fonti. Questa volta il fuoco si è sviluppato nei pressi della strada Provinciale che collega Acquaviva delle Fonti ad Adelfia. Il fumo ha invaso parte della carreggiata impedendo una buona visuale alle auto in transito. Per fortuna non risultato incidenti.

In attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti il Maresciallo Finizio e il Commissario Loguercio del comando della Polizia Municipale di Acquaviva.