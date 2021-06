Astrazeneca – Puglia: “Pronti ad attuare immediatamente le disposizioni del commissario Figliuolo”

Attualità

Lo dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco dopo lo stop, annunciato in conferenza stampa dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid, alle seconde dosi di Astrazeneca per gli under 60