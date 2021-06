Incendio nelle campagne di via Annunziata Copyright: AcquavivaLive -TeleMajg

Incendio nelle campagne di via Annunziata Copyright: AcquavivaLive -TeleMajg

Incendio nelle campagne di via Annunziata Copyright: AcquavivaLive -TeleMajg

Incendio nelle campagne di via Annunziata Copyright: AcquavivaLive -TeleMajg

Incendio nelle campagne di via Annunziata Copyright: AcquavivaLive -TeleMajg

Incendio nelle campagne di via Annunziata Copyright: AcquavivaLive -TeleMajg

Secondo incendio nelle campagne acquavivesi nel giro di poche ore. I Vigili del Fuoco dopo aver domato le fiamme in località San Martino si sono spostati in via Annunziata, stradina vicina al cimitero comunale.

Nessun danno accertato a cose o persone. Non è ancora chiara la dinamica.