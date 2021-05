Scontro tra due auto. Una BMW impatta un Lancia Ypsilon

Due autovetture si sono scontrate sulla strada provinciale Sannicandro di Bari - Cassano delle Murge. L'impatto è avvenuto ieri alle ore 18.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell'ordine, una BMW diretta verso Sannicandro ha urtato una Lancia Ypsilon che usciva da una stradina di campagna denominata Contrada Spagnolo.

Per fortuna l'urto non ha provocato feriti gravi ma solo danni ai mezzi. Sono previste sanzioni per i due conducenti, un ragazzo di 19 anni e un anziano, entrambi residenti a Sannicandro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Acquaviva delle Fonti per i rilievi e la messa in sicurezza della strada.

.