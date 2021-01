Incidente stradale in via Sammichele. Tre auto coinvolte

Sono tre le auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Acquaviva delle Fonti.

Secondo una prima ricostruzione il conducente di una Volkswagen Passat, mentre percorreva via Sammichele in direzione zona industriale "via Puglia", si è scontrata con una Renault Chagall che viaggiava in direzione Acquaviva. Quest'ultima a causa dell'impatto finiva per urtare un furgone Fiat Ducato che si accingeva ad uscire da Via Puglia.

Per fortuna, non si sono registrati feriti gravi, nonostante si sia reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure mediche agli occupanti delle auto coinvolte nel sinistro.

Sul posto per i rilievi del caso e nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Acquaviva.