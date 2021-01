Bici travolta da un'auto alla rotatoria: ciclista finisce in ospedale

Non dovrebbero destare preoccupazioni le condizioni del ciclista investito questa mattina ad Acquaviva delle Fonti, all'altezza della rotonda in via Sannicandro.

Un ciclista di 72 anni, residente ad Acquaviva delle Fonti, è stato urtato da un'auto con alla guida una donna di Valenzano che percorreva la rotatoria di via Sannicandro.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e il 118.

L'anziano è stato portato in codice giallo all'ospedale di Bari.