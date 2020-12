“C’è sempre un modo per sentirsi uniti a Natale. Non c’è distanza quando si dona dolcezza”. È questo il messaggio di speranza che quest’anno la Dolceria Sapone vuole diffondere per augurare a tutti un sereno Natale, attraverso un video pubblicato sul sito della pasticceria e sui suoi canali social ufficiali. Un messaggio dedicato in particolare a medici, infermieri e operatori sanitari che, con grande dedizione per il proprio lavoro, ogni giorno assistono i malati di Covid-19, esponendosi al rischio di essere contagiati a loro volta.

Protagonista del video una famiglia come tante altre, composta da un bambino che spera di poter abbracciare il suo papà almeno per Natale, dalla sua mamma e da un padre che rientrando dal lavoro è costretto a rinunciare all’abbraccio di suo figlio per non esporlo a rischio contagio, compiendo quindi un grande gesto d’amore. Un omaggio a chi lavora in campo sanitario, a chi anche durante le feste adempirà ai suoi doveri rinunciando a riabbracciare i propri cari, a chi in questi mesi di pandemia sta lottando giorno dopo giorno contro il Coronavirus. Ma anche un messaggio di speranza per tutti noi, che in attesa di poter tornare ad abbracciarci e a stare insieme senza restrizioni, possiamo comunque trovare un modo per sentirci vicini a chi amiamo, anche se non fisicamente, in questo Natale diverso ma dal valore altrettanto autentico. Con questo messaggio di speranza e dolcezza la Dolceria Sapone, vuole quindi provare ad accorciare le distanze.

Nel video, ad offrire un momento di dolcezza è il panettone della Dolceria Sapone, pasticceria artigianale con sede ad Acquaviva delle Fonti (BA) fortemente voluta dal pasticcere Eustachio Sapone, che nel 2005, dopo aver acquisito per mano di pasticceri di fama internazionale le tecniche più innovative della pasticceria moderna, decise di avviare questo progetto ambizioso nella sua città natale. Dolceria Sapone offre sempre nuovi prodotti, frutto di sperimentazione continua attraverso l’utilizzo di materie prime provenienti soprattutto dalle terre di Puglia. Fra gli altri riconoscimenti, il panettone artigianale di Eustachio Sapone è stato anche premiato nel 2017 come “Miglior Panettone Artigianale d’Italia” nel concorso “Mastro Panettone” e nel 2020 ha ricevuto il premio “Puglia Food Award” per la categoria dolci.