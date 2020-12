Coronavirus: vigilia di Natale. Cosa si può fare oggi

Niente Messa di mezzanotte e niente assembramenti in famiglia. Una vigilia di Natale insolita ma necessaria a causa della pandemia mondiale.

In tempo di coronavirus gli italiani saranno costretti a cambiare abitudini. Tutti i servizi di ristorazione saranno chiusi al pubblico. Consentito l'asporto o il servizio a domicilio. Tutte le attività ritenute non essenziali non potranno aprire.

La Santa Messa è anticipata alle ore 19.

Le visite private sono consentite una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, verso un solo domicilio che si trovi nella stessa regione e soltando in due (si possono aggiungere minori di 14 anni e persone diversamente abili e non autosufficienti conviventi).

Torna l'obbligo dell'autocertificazione (scarica il modulo). Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti (lavoro, salute, servizi essenziali).

Dalle ore 5 alle 22 è possibile fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Possibile svolgere individualmente attività fisica nei pressi della propria abitazione.

Gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all'interno della propria regione e sempre vietati verso le altre regioni.

È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

I genitori separati o affidatari possono spostarsi per andare in comuni, regioni diverse o all'estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l'altro genitore.

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito solo se non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.

Severamente vietati gli spostamenti per turismo.

Previste pesanti sanzioni per chi violerà le regole. La sanzione amministrativa varia da 400 a 1.000 euro è potrà essere aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.