Tu ci regali un ricordo, noi ti regaliamo una cartolina

In questo periodo storico, il legame prezioso tra le generazioni può essere messo a dura prova.

Il rischio della solitudine è dietro l’angolo e questo porta con sè ricadute sulle vite delle persone più fragili, come i più anziani.

Noi a questo non ci arrendiamo.

Sappiamo di aver bisogno degli altri per amare, per sognare, per credere. Sappiamo di aver bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti.

Vogliamo che nessuno rimanga solo, perché “ nessuno si salva da solo ”.

Invia al profilo

• Facebook "Cattedrale di Acquaviva"

• Instagram "ac.cattedraleacquaviva"

un ricordo o una foto che ti lega ai tuoi nonni o alle persone più anziane a te care: in cambio ti regaleremo un cartolina per augurar loro buone feste.

Inoltre, le foto più belle e significative verranno utilizzate per creare un video messaggio natalizio che verrà trasmesso sulle reti televisive locali.