Vendita di panettoni per beneficenza ad Acquaviva delle Fonti

L’ASD CALCIOINROSA ACQUAVIVA, in collaborazione con l’ente benefico ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo -, ha organizzato martedì 8 dicembre 2020 ad Acquaviva delle Fonti una giornata dedicata al sociale.

Nella centrale Piazza Vittorio Emanuele II, calciatrici e dirigenti del sodalizio acquavivese, insieme a Maria Stea, presidente dell'ADMO PUGLIA, hanno venduto panettoni e pandori alle persone di passaggio nell’ambito della manifestazione “Un panettone 2 volte buono”. Il ricavato dalla vendita sarà interamente devoluto in beneficenza a favore dell’ADMO Puglia.

La manifestazione è stata un autentico successo visto che sono stati venduti tutti i pandori e panettoni, oltre ai relativi gadget. Gli organizzatori dell’evento ringraziano i cittadini acquavivesi per la solidarietà dimostrata e la gentilezza con cui hanno accolto questa iniziativa, nonostante il particolare periodo che stiamo tutti vivendo.

Soddisfatta la presidentessa dell’ADMO Puglia, Maria Stea: “Sono felicissima per la vendita di tutti i panettoni e i pandori che abbiamo portato ad Acquaviva e ringrazio le ragazze e i dirigenti dell’ASD Calcioinrosa Acquaviva per l'abnegazione e la passione con cui hanno aderito a questa iniziativa. Domenica saremo a Gioia del Colle e mi auguro che anche i miei concittadini rispondano alla grande come hanno fatto oggi gli acquavivesi”.

Sulla stessa lunghezza d'onda il pensiero del team manager della ASD Calcioinrosa Acquaviva, Vito Cappuccio: “E’ stato bello vedere come i nostri concittadini, che ringrazio di cuore, hanno dimostrato, per l'ennesima volta, di essere una comunità molto attenta al sociale e sempre pronta ad aiutare chi ne ha più bisogno. Ringrazio inoltre l’Amministrazione Comunale che ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione.

Se qualche altro concittadino volesse contribuire alla causa acquistando un panettone, può farlo contattando direttamente l’ASD Calcioinrosa Acquaviva attraverso i nostri profili sui maggiori social network”