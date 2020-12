Allerta meteo della Protezione Civile

Il Dipartimento di Protezione Civile nazionale ha emesso i seguenti messaggi di Allerta:

Allerta Meteo: dalle ore 08:00 del 06/12/2020:

L’evento previsto fa riferimento a forti raffiche di venti di burrasca e possibili temporali nel pomeriggio .



Il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia seguirà l’evolversi della situazione invitando ad attenersi alle raccomandazioni di seguito riportate:

• non sostare in locali seminterrati;

• prestare attenzione nell' attraversamento di sottovia e sottopassi;

• prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti;

• evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole...);

• non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami;

• prestare attenzione lungo le zone costiere, e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e pontili;

• in caso di fulminazione, evitare di sostare in vicinanza di zone d’acqua e non portare con sé oggetti metallici.