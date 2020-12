Comune di Acquaviva: cosa cambia dal 4 dicembre al 16

A seguire i nuovi provvedimenti previsti sul territorio acquavivese:



IL SINDACO ORDINA

di adottare i seguenti provvedimenti contingibili ed urgenti alla luce delle motivazioni di pubblico interesse emerse nel corso del precitato COC per il periodo dal 04.12.2020 al 16.12.2020:

a) di dare atto che proseguirà la chiusura della biblioteca comunale fino al 16.12.2020 per le motivazioni di pubblico interesse citate in premessa per effetto dell’art. 1 lett. c) del DPCM del 03.12.2020;

b) di vietare l’utilizzo delle panchine e lo stazionamento nelle piazze, giardini e in via Roma, in Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Garibaldi al fine di evitare assembramenti;

c) di consentire lo svolgimento del mercato settimanale con ingressi contingentati, con impegno a rispettare gli appositi protocolli anticovid, in particolare con invito a far igienizzare le mani ad ogni venditore a cura degli ambulanti e a restringere i banchi vendita, dando atto che in caso di inosservanza ai precitati protocolli di attivare appositi provvedimenti sanzionatori;

d) di raccomandare ai cittadini l’osservanza delle misure di contenimento contenute nei dpcm ed in particolare di evitare di uscire di casa se non per le ipotesi previste dalle misure governative, in particolare alle fasce deboli della popolazione e di raccomandare alle famiglie di richiedere per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, così come indicato nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 444 del 04.12.2020, al fine di consentire la tutela della salute pubblica nel nostro territorio;

