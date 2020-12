Riprese fiction Rai. Il comunicato dell'ospedale Miulli

Comunicato stampa - Ospedale Miulli:



"Il Miulli è impegnato, come in altre occasioni, a ospitare iniziative cinematografiche che scelgono la nostra struttura quale luogo di bellezza ed eccellenza. A seguito delle informazioni parziali e inesatte circolate sui mezzi di informazione circa gli spazi utilizzati nelle riprese della Fiction Rai, l’Ente intende fornire le seguenti precisazioni per garantire serenità e tranquillità ai propri pazienti e ai loro parenti.

Le riprese vengono effettuate solamente in spazi avulsi dall’ordinaria attività medica, nello specifico: i sotterranei del piano -2, una stanza di centraggio TAC al piano -1 nella giornata di non utilizzo, un ufficio distaccato situato al piano terra. L’intera troupe si sottopone ogni 2 giorni al tampone molecolare e utilizza un ingresso specifico e isolato, né interagisce con il personale e l’utenza dell’ospedale.

In questo difficile momento per il nostro Paese, l’Ente Miulli pone forte attenzione ai risvolti economico-sociali che iniziative come questa producono. Al nostro territorio e alle decine di maestranze locali impegnate, che in questi mesi stanno affrontando enormi difficoltà dovute alle restrizioni Covid, il Miulli ha deciso di non voltare le spalle e di permettere l’utilizzo di spazi determinati e tutelati, nel pieno rispetto delle norme e a garanzia della sicurezza di tutti".