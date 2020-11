Postazione Drive-in a ridosso del plesso di Scuola dell'Infanzia, Uil Scuola contraria

A seguire il comunicato stampa inviato alla redazione da Uil Scuola in merito alla postazione Drive-in:

Apprendiamo con grande stupore e profondo disappunto, la decisione del Sindaco di Acquaviva delle Fonti di installare un Drive in per effettuare tamponi per la ricerca da Covid-19 a ridosso del plesso di Scuola dell'Infanzia Capozzo in Viale della Repubblica, scelta presa senza alcuna condivisione con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Caporizzi-Lucarelli di cui il plesso Capozzo fa parte.

La Uil Scuola, a cui preme, la salute e la sicurezza di circa 60 alunni di 4 e 5 anni, di altrettante famiglie e di 14 operatori scolastici, che in questi ultimi mesi con grande sforzo e capacità organizzative hanno consentito a tutti i bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia Capozzo di frequentare tutti i giorni senza registrare alcun caso di contagio da Covid-19, valuta assolutamente inopportuna la collocazione del Drive in in Viale della Repubblica, su cui peraltro insistono diversi edifici condominiali, nonché due aree gioco molto frequentate dalla cittadinanza, considerato che il territorio di Acquaviva dispone di diverse zone, anche più periferiche, lontane da centri abitati ed edifici pubblici, quali scuole, in grado di garantire certamente maggiore privacy per i pazienti da sottoporre a tampone, unitamente alla sicurezza di famiglie ed alunni delle scuole acquavivesi.

Pertanto, la Uil Scuola chiede al Sindaco di Acquaviva delle Fonti a trasferire l'allocazione del Drive in di Viale della Repubblica in altra sede, al fine di consentire agli alunni ed agli operatori scolastici del plesso di Scuola dell'Infanzia Capozzo di riprendere le lezioni dal prossimo lunedì in totale sicurezza e serenità.

La Uil Scuola, con consueto spirito costruttivo, si dichiara disponibile a condividere con le istituzioni locali le decisioni necessarie a garantire la tutela di tutti i cittadini acquavivesi.