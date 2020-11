Coronavirus: 70 casi accertati ad Acquaviva

Torna a salire il numero dei contagi ad Acquaviva delle Fonti. Lo afferma il Sindaco della città, Davide Carlucci:

“Crescono notevolmente i casi di contagio ad Acquaviva. Adesso sono 70, sommando coloro che sono isolati a casa e quelli che sono in ospedale.

L'età media dei nuovi positivi è di 33 anni: il più piccolo ha 3 anni, il più anziano ne ha 63.

I ricoverati restano 4: due pazienti sono stati dimessi, altri due hanno iniziato la degenza. Si tratta di un 74enne collocato in Malattie infettive e di un 68enne in Pneumologia.

Il paziente più anziano ha 92 anni.

In totale sono 101 i cittadini in isolamento: 20 concittadini sono in attesa di tampone, 11 sono risultati negativi.

Raccomandiamo l'adozione RIGOROSA di misure di distanziamento fisico e di altre precauzioni come il lavaggio costante delle mani, l'utilizzo delle mascherine e la continua sanificazione degli ambienti.

L'assunzione di vitamina C, per quanto consigliata per rinforzare le difese immunitarie, non ha infatti alcuna efficacia comprovata scientificamente nella cura del Covid 19”.