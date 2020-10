Covid-19, Carlucci annuncia nuova ordinanza

Acquaviva delle Fonti, in arrivo una nuova ordinanza. Ha informare sui social la cittadinanza è il primo cittadino di Acquaviva delle Fonti:



"Abbiamo concluso la riunione del centro operativo comunale di protezione civile.

In considerazione degli ultimi sviluppi dell'emergenza Covid 19, si è deciso che sarà presto emanata un'ordinanza con la quale si dispongono vari controlli e divieti:

1. Gli studenti in didattica a distanza non possono circolare durante le ore di lezione, se non sono in grado di dimostrare di essere in assenza giustificata. Ogni violazione sarà segnalata alle autorità scolastiche e si valuteranno sanzioni alle famiglie in caso di mancato rispetto dell'obbligo scolatico. Si raccomanda loro di limitare al massimo le uscite in orario extrascolastico. Si verificherà il rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione anticovid.

2. È vietata ogni forma di festeggiamento legata alla ricorrenza di Halloween. Si valuterà con la Prefettura l'opportunità di chiusura di alcune piazze nella serata del 31 ottobre. Chiunque sarà sorpreso a esplodere petardi o a celebrare in pubblico la ricorrenza, sarà denunciato per violazione all'osservanza di un provvedimento emesso dall'autorità. Nel caso i responsabili fossero minorenni, la denuncia sarà a carico di chi ha la potestà genitoriale.

3. Nei giorni 1 e 2 novembre sarà consentito l'accesso al cimitero ma sarà valutato il contingentamento e comunque si raccomanda a tutti di evitare gli orari centrali o, meglio ancora, di onorare i defunti negli altri giorni di novembre, mese dedicato a tale ricorrenza.

4. È vietata qualsiasi forma di festeggiamento pubblico o privato, al fine di garantire il rispetto delle misure di distanziamento previste dalle disposizioni emergenziali vigenti.

5. Ricordiamo che i circoli privati devono restare chiusi, come recentemente chiarito da una circolare del ministero dell'Interno.

6. Invitiamo anziani e soggetti immunodepressi a limitare le uscite e a evitare accuratamente luoghi affollati".