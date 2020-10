Chiusura per sanificazione Istituto Rosa Luxemburg. Si riapre il 28 ottobre

L'istituto Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti rimarra chiuso solo domani, questo per consentire le attività di sanificazione in seguito all'individuazione di un focolaio di studenti affetti da coronavirus.



A seguire il testo del documento ufficiale:



IL DIRIGENTE



- VISTO il DL n. 81 del 9 aprile 2008; - VISTE le disposizioni normative per il contrasto all’epidemia da Covid-19; - VISTO quanto riferito per le vie brevi dal Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sede di Acquaviva delle Fonti (fonogramma prot. 5765/E del 26/10/2020) - CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla sanificazione dei plessi Centrale e Succursale dell’Istituto



DISPONE



la chiusura delle sedi Centrale e Succursale dell’Istituto, site rispettivamente in via Primocielo n.c. e via Einstein n. 5, ad Acquaviva delle Fonti, nella giornata di martedì 27 ottobre 2020. Gli Uffici resteranno pertanto chiusi. L’attività didattica continuerà regolarmente a svolgersi a distanza in modalità DDI.