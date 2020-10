Covid-19: l'istituto Rosa Luxemburg resterà chiuso per sanificazione

A seguito di coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione della ASL-Bari di Acquaviva delle Fonti, si comunica che, in via cautelativa, nelle giornate del 26 e 27 ottobre 2020 le attività didattiche per le sedi Centrale e Succursale di Acquaviva delle Fonti si svolgeranno online per tutte le classi. Per i giorni successivi seguirà ulteriore comunicazione, con l’indicazione di eventuali variazioni in base a quanto previsto dal Dpcm del 24 ottobre 2020.



La notizia viene confermata dal Sindaco di Acquaviva:



"Domani, per decisione del dirigente scolastico, l'istituto Rosa Luxemburg sarà chiuso. Questo per consentire le attività di sanificazione in seguito all'individuazione di un focolaio di studenti affetti da coronavirus, sei dei quali sono residenti ad Acquaviva. Da mercoledì le lezioni riprenderanno regolarmente in modalità didattica digitale integrata così come è già avvenuto stamattina.

Non c'è da allarmarsi e forse, purtroppo, dovemo abituarci a situazioni di questo tipo.

Ci raccomandiamo tuttavia con gli studenti e con i loro familiari affinché limitino allo stretto necessario le uscite all'esterno. A parte gli studenti in isolamento fiduciario, che non possono uscire di casa (e su questo saranno eseguiti specifici controlli), anche familiari e altri contatti meno stretti sono invitati a ridurre quanto più possibile i contatti sociali.

In generale, chiediamo alla popolazione acquavivese uno scatto di responsabilità e ci rivolgiamo soprattutto ai giovani (la maggior parte dei nuovi casi di contagio è nella fascia d'età compresa fra i 14 e i 20 anni) e ai loro genitori: la non osservanza delle misure di contenimento del virus (mascherina, distanza fisica, eccetera) sta portando a un rapido dilagare dei casi di contagio".