Scuole superiori: da lunedì 26 sospese le lezioni "in presenza"

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano:

"Come leggerete dai bollettini i contagi Covid continuano ad aumentare, non solo in Puglia, ma in Italia e all’estero. Abbiamo avviato l'ulteriore rafforzamento della struttura ospedaliera, ma servono anche provvedimenti per tenere più bassi i numeri del contagio.

Ho appena emanato una ordinanza che dispone, da lunedì 26 ottobre, la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi.

Dopo lunghe consultazioni con tutto il sistema della scuola e dei sindacati abbiamo deciso di dare al Tavolo coordinato dalla Direzione scolastica regionale un termine sino al 13 novembre per disallineare gli orari di ingresso e uscita nelle scuole, passaggio necessario per riorganizzare il trasporto con i vettori e risolvere la questione delle linee sovraccariche. Nelle more di questa riorganizzazione degli orari scolstici, tenere a casa 120mila pugliesi in questo momento significa anche abbassare e rallentare il numero dei contagi".

A questo link potrete leggere la notizia completa e il testo dell’ordinanza n. 397.

http://rpu.gl/0LM9s