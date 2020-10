Linee guida per i genitori che accompagnano i propri figli a scuola

La situazione epidemiologica, come noto a tutti, è in costante peggioramento su tutta la penisola italiana.

Anche al Sud la situazione è preoccupante, a tal punto che, soltanto nella giornata di ieri, in Puglia sono stati registrati 315 casi da covid-19, di cui ben 169 nella provincia di Bari.

Pertanto, per tutelare la salute dei nostri figli e della cittadinanza tutta, è di vitale importanza rispettare poche e semplici regole.

In primis, si ricorda l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, così come stabilito per legge, sia nei luoghi al chiuso che nei luoghi all’aperto.

Si invitano i genitori ad accompagnare i propri figli a scuola senza sostare, più del necessario, nelle adiacenze dell’istituto, al fine di non creare assembramenti con gli altri genitori o parenti presenti all’esterno.

Inoltre, si raccomanda ai genitori di utilizzare l’auto quando strettamente necessario per non creare ingorghi che, oltre a limitare la corretta viabilità, ostacolano l’entrata e l’uscita da scuola.

L’invito è rivolto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 per garantire, nei limiti del possibile, la salute pubblica dei nostri figli e più in generale di tutti noi, oltre che per limitare l’inquinamento ambientale.

Certi della collaborazione di tutti, si esortano i cittadini a tenere comportamenti prudenti.

Comune di Acquaviva delle Fonti