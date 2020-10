Meteo: Allerta Arancione per temporali

Allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali localizzato su quasi tutta la Puglia da dalle ore 20:00 di ieri sera e per le successive 24 ore.

Il Centro funzionale di Protezione Civile della Regione Puglia informa che sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Contestualmente è stata anche dichiarata l’Allerta gialla per vento localizzata su tutta la Puglia, con venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, in estensione sulla Puglia settentrionale; localmente forti sul resto del territorio regionale. Fenomeni accompagnati da forti raffiche di vento.

Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite nelle prossime ore. Per il momento si raccomanda di osservare alcune utili indicazioni:



• non sostare in locali seminterrati;

• prestare attenzione nell’attraversamento di sottovia e sottopassi;

• prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti;

• evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole, ecc.);

• non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami;

• in caso di fulminazione, evitare di sostare in vicinanza di zone di acqua e non portare con sé oggetti metallici.