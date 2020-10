Spese sanitarie: ulteriore estensione della validità dei codici di esenzione

La Giunta regionale ha approvato la proroga sino al 31 marzo del 2021 dei certificati di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino 30/09/2020.

La proroga si rende necessaria, nell’ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per evitare l’affollamento di persone presso gli uffici delle ASL locali.

La proroga si applica ai seguenti codici di esenzione:

E01, E02,E03, E04, E94, E95 ed E96

i codici E03 e E04 valgono per l’esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci;

i codici E01 e E02 valgono per l’esenzione per visite ed esami specialistici;

i codici E94, E95 e E96 valgono per l’esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci.

Resta fermo che l’assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell’attestazione di esenzione all’atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).