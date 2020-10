Covid: le nuove regole

Il Governo proroga al 31 gennaio lo stato di emergenza. In arrivo nuove regole anti contagio su tutto il territorio nazionale. A suggerire le nuove norme è stato il Comitato tecnico scientifico.

Sarà abbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto, a meno che non si stia in un luogo isolato oppure si faccia attività sportiva. Se da soli si va in auto, si viaggia in moto o in bici, si sta in un posto dove non c’è il rischio di incontrare altre persone, si potrà evitare.



Permane il divieto di assembramento. Nei luoghi pubblici si dovrà sempre indossare la mascherina.



Obbligo di tampone per chi rientra da alcuni paesi esteri come la Gran Bretagna, Belgio, Crozia, Olanda.



Restrizioni per le feste private. Divieto di ballo e obbligo di distanziamento con un numero massimo di 200 persone.



Per chi non rispetterà le regole sono previste multe da 550 a 3.000 euro.



Se la situazione dovesse aggravarsi, il Governo potrebbe decidere per la chiusura selettiva di alcuni settori.