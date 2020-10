Quando il lavoro diventa soprattutto passione

Dedizione, audacia, devozione sono tutte virtù che ogni uomo abbraccia nel momento in cui decide di indossare una divisa, ma quando a queste si aggiungono anche passione, sacrificio, coraggio non solo ci si ritrova dinanzi al senso del dovere che spinge a reagire in determinate situazioni, ma si arriva a smettere di chiedersi se mettere la propria vita in pericolo per gli altri ne varrebbe la pena o no.

Era il 12 dicembre 2012, quando un appartamento, nel pieno centro di Bari, è andato in fiamme.

All’accaduto sono giunti Martino Mastrorocco, assistente capo coordinatore della polizia di stato in servizio al reparto prevenzione crimine Puglia centrale Bari, ed altri colleghi, che, con coraggio e pronta determinazione, sono subito intervenuti. Nello stabile oltre ai vari inquilini era presente, al settimo piano, l’anziana proprietaria, la quale, nell’impossibilità di utilizzare il vano ascensore, è stata trasportata in spalle dall’Agente Mastrorocco. Grazie all’intervento dei Virgili del Fuoco e degli agenti presenti, l’edificio è stato subito evacuato e la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze.

Per questo il 29 settembre, dopo la solenne cerimonia eucaristica in onore di San Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato, nel centro polifunzionale della Polizia di Stato, il signor Questore della provincia di Bari conferiva, all’assistente capo coordinatore Martino Mastrorocco, già insignito della medaglia di bronzo al merito civile conferita il 10 aprile 2019, l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile per il seguente motivo:

"Con pronta determinazione, unitamente ad altri colleghi, interveniva in uno stabile dove si era sviluppato un incendio in un appartamento del settimo piano, riuscendo a portare in salvo la proprietaria e altri inquilini. Un chiaro esempio di senso del dovere e di virtù civiche".

Riuscire a proteggere la vita di qualcuno è il modo migliore per sentirsi ripagati per quel coraggio, quella devozione, quell’audacia che ti ricordano che ogni gesto, ogni sacrificio, ogni proposito è la sola consapevolezza di aver fatto la scelta giusta.