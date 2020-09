Convegno a distanza "La gestione ospedaliera della terapia antocoagulante orale: il modello Miulli"

“Coriandoli di ricordi”, la poesia di Giuseppe Milella premiata a Valenzano

Ieri, domenica 27 settembre, Giuseppe Milella è stato premiato a Valenzano in occasione del "Premio Martucci XVIII Edizione". La cerimonia si è svolta, in ottemperanza alle misure della normativa Anti-Covid vigente, in una sala del Castello Baronale Martucci che è ubicato in una