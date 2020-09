Acquaviva. Oggi i festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata

Oggi la città di Acquaviva celebra la festa di Maria SS. Addolorata, di Colei che ha vissuto il purissimo martirio, consumato attimo per attimo e terribile al momento estremo della Croce. Così ornata della Corona del martirio, la Beata Vergine è gloriosamente invocata dalla Chiesa col titolo di “Regina dei martiri”.

La sentita manifestazione religiosa, a causa dell’emergenza Covid, si concretizzerà in una diretta televisiva (e successive repliche) a cura dell’emittente TeleMajg (canale 97 dtt). Per motivi di sicurezza e distanziamento sociale, alla Santa Messa delle 18.00, in programma presso l’omonima rettoria della città di Acquaviva delle Fonti, potranno partecipare in presenza esclusivamente i consiglieri della Confraternita e tre rappresentanti del coro. La Celebrazione Eucaristica sarà anticipata, alle 17.30, dalla recita del Santo Rosario.

«Quest’anno, a noi fedeli tutti – spiegano in una nota congiunta il priore Marino Ferrulli e il rettore Sac. Tommaso Lerario – a causa dell’emergenza Covid, non ci è possibile, recarci in pellegrinaggio alla Chiesa dell’Addolorata. Pertanto – aggiungono – è la Madonna, che mediante la televisione, viene a visitarci nelle nostre case per portarci un messaggio di Speranza e di Fiducia».