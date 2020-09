La statua della Madonna di Costantinopoli nella chiesa di Santa Chiara

Nel centro storico di Acquaviva, sono ubicate diverse piccole chiese, tutte belle e ricche di storia ed opere d'arte.

Una delle più importanti è senz'altro la chiesa di Santa Chiara, che anticamente faceva parte dell'antico monastero dedicato alla santa.

In questo periodo di restauro della cattedrale, in questa chiesa (e in Sant'Agostino) verranno celebrate quotidianamente le funzioni religiose delle Sante messe.

Chiesa che merita una visita, attualmente è presente la statua della Madonna di Costantinopoli.