Si informa la cittadinanza che l’amministrazione ha provveduto ad effettuare nelle seguenti date la disinfestazione antilarvale per prevenire la diffusione di zanzare:

5/05/2020;

26/05/2020;

16/06/2020;

07/07/2020;

28/07/2020;

in data odierna, 25/08/2020 è stato effettuato un ulteriore intervento al quale si aggiungerà l’ultimo in data 22 settembre 2020.

La Disinfestazione Antilarvale è un intervento mirato per ridurre in modo importante la quantità di “potenziali” zanzare e agisce sui luoghi dove le zanzare depongono le uova, principalmente in ristagni di acqua. Questa tipologia di disinfestazione consente di ridurre l’impatto ambientale rispetto ad un trattamento contro le zanzare adulte.

La disinfestazione adulticida, invece è volta ad eliminare gli esemplari adulti di insetti, anche dei più pericolosi come le vespe dell’Oriente e deve essere eseguita con particolare moderazione, in quanto ha un alto impatto ambientale anche su persone ed animali.

Per questa ragione, nel 2016 il Sindaco Carlucci, per preservare la salute dei cittadini ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo di prodotti fitosanitari, usati nella disinfestazione adulticida, se non per specifiche situazioni.

Inoltre, lo scorso sabato, 22 agosto 2020, è stato effettuato un intervento mirato di derattizzazione in Piazza Vittorio Emanuele, Via Don Cesare Franco e Via Caduti di tutte le Guerre, mentre il 24 agosto 2020 è stato effettuato un intervento di derattizzazione generalizzato in tutta la città.

Oggi invece il terzo intervento in due mesi da parte dell’aqp per blatte e scarafaggi a cui si aggiungerà l’intervento di derattizzazione della fogna nera previsto a settembre.

La proliferazione di insetti, blatte, scarafaggi e topi è maggiore nei luoghi sporchi e abbandonati e per questo è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini a preservare i luoghi da incurie così da far emergere decoro e bellezza.

Acquaviva delle Fonti, 25 agosto 2020

Assessore all’Ambiente

Caporusso Venturina