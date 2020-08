Maria Cristina Perrone vola negli USA per diventare pilota dell'aviazione navale

Parte oggi, domenica 23 agosto, destinazione Stati Uniti d’America, Maria Cristina Perrone, ufficiale della Marina Militare Italiana e calciatrice dell'ASD Calcioinrosa Acquaviva.

La venticinquenne acquavivese fa parte della ristrettissima cerchia di ufficiali italiani scelti per frequentare a Pensacola, in Florida, il corso NAVAL AVIATOR CORSE (US NAVY) al termine del quale conseguirà il brevetto di “Pilota dell'aviazione navale della Marina Militare Italiana”.

Dopo il diploma Maria Cristina ha frequentato l'Accademia Navale di Livorno, nella quale è entrata nel 2015 dopo una lunga selezione e oggi, a cinque anni di distanza, è pronta a conseguire altri titoli e a superare nuovi ostacoli: "Ho vissuto cinque anni intensi, duri ma al contempo belli ed importanti. Ogni anno l’accademia accoglie circa 100 allievi con i quali condividi ogni attimo della giornata. Senza l’unione e il supporto di ognuno di loro sarebbe impensabile superare tutte le prove che questa scelta di vita ti mette davanti. É proprio come una grande squadra in cui ognuno fa la sua parte ed è indispensabile per la buona riuscita della partita. Durante questi 5 anni ho avuto la possibilità di fare tante esperienze che per un ragazzo di 20 anni sarebbero impensabili. Al termine di ogni anno accademico, infatti, ci si imbarca per poter mettere in pratica quanto studiato durante l’anno sui libri. Il mio primo contatto col mare è stato a bordo del Vespucci, sul quale ho solcato i mari del Nord Europa per 4 lunghi mesi. Le difficoltà non mancano, ma è proprio così che si migliora. É sicuramente un’esperienza forte che ti insegna a crescere soprattutto a livello caratteriale. Più che un lavoro è una scelta di vita. Da oggi inizio una nuova avventura e darò tutta me stessa per essere all'altezza dei miei sogni e delle mie aspettative."

Non solo la passione per il mondo navale e militare: nella vita di Maria Cristina arde anche la passione per il calcio, che in questo ultimo periodo ha coltivato vestendo la maglia della Calcioinrosa Acquaviva: "Giocare a calcio è stato un mio desiderio sin da quando ero piccola e grazie alla società Calcioinrosa Acquaviva ho potuto realizzarlo, anche se solo per un breve periodo. Sin dal primo giorno di allenamento mi sono sentita parte della squadra grazie al calore delle ragazze e soprattutto all’accoglienza dei due mister. Nonostante il poco tempo che ho avuto a disposizione ho visto la squadra crescere e unirsi sempre più, e il merito va sicuramente al grande impegno e dedizione che tutto lo staff dedica ogni giorno alla squadra.

Partire quando la squadra diventa sempre più matura e coesa mi lascia un po’ con l’amaro in bocca, però ho davanti a me un’esperienza lavorativa che mi permetterà di realizzare il mio più grande sogno. Ringrazio tutte le ragazze per essermi state vicine e avermi permesso di divertirmi inseguendo un pallone."

L'ASD Calcioinrosa Acquaviva, a nome di tutte le atlete, dello staff tecnico e dirigenziale, fa un grande in bocca al lupo a Maria Cristina: "FIERI ED ORGOGLIOSI DI AVERTI AVUTA CON NOI."