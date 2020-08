Prevenzione incendi e protezione civile, due incontri ad Acquaviva

Una nuova squadra per la prevenzione degli incendi e l'aggiornamento del piano di protezione civile in vista dell'allestimento della nuova sala Coc. Doppio appuntamento, domani, per l'Amministrazione comunale di Acquaviva, che da lunedì è già operativa dopo la pausa ferragostana.

Alle 11, in piazza Vittorio Emanuele, il vicepresidente della Regione Antonio Nunziante, con delega alla Protezione civile, consegnerà al Comune un pick-up Fiat Fullback con modulo antincendio della Rosenfire, con motore diesel, da 400 litri. Servirà alla squadra di volontari coordinati dall'associazione Overland Ovunque - con la quale Palazzo De Mari ha da poco firmato una convenzione - che dovrà occuparsi, d'ora in poi, di presidiare il territorio d'estate per prevenire gli incendi, un fenomeno che purtroppo interessa sempre più le nostre campagne, in stato di abbandono. All'incontro parteciperanno il sindaco Davide Carlucci, il comandante della Polizia locale Giovanni Centrone, l'assessore Franco Chimienti e i rappresentanti dell'associazione Overland.

Alle 18,30, nella Sala D'Ambrosio Angelillo (anticamera Anagrafe) del Comune, l'assessore Rina Caporusso incontrerà tecnici e associazioni di volontariato per la condivisione dell'adeguamento del Piano di protezione civile (in particolare per i rischi idrogeologici) e per l'allestimento di una nuova sala Coc (coordinamento operativo comunale).