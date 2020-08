Festa Patronale 2020

Comunicato ufficiale del ๐ถ๐‘œ๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐น๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ž๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘–:

Cari concittadini, care concittadine,

siamo prossimi alle celebrazioni della ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐๐š๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ข๐ง ๐จ๐ง๐จ๐ซ๐ž ๐๐ข ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š ๐’๐’. ๐๐ข ๐‚๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ง๐จ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข, festoso punto di arrivo e di ripartenza nel calendario della nostra comunitร .

Nonostante i cambiamenti causati dallโ€™emergenza sanitaria di Covid-19, il Comitato si รจ da subito mobilitato per far sรฌ che la tradizionale Festa Patronale fosse celebrata nel rispetto delle norme vigenti.

๐ˆ๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š ๐žฬ€ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ง๐ฌ๐š๐ญ๐จ ๐ญ๐ž๐ง๐ž๐ง๐๐จ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ง๐จ๐ซ๐ฆ๐ž ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐š๐ญ๐ž ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐š, ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ง๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐„๐ฉ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ฌ๐ž ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐ƒ๐ข๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ข.

Dovendo limitare le occasioni di assembramento, ๐’Š ๐’‡๐’†๐’”๐’•๐’†๐’ˆ๐’ˆ๐’Š๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’Š ๐’Š๐’ ๐’๐’๐’๐’“๐’† ๐’ ๐’Š ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Š๐’‚ ๐‘บ๐‘บ. ๐’ ๐’Š ๐‘ช๐’๐’”๐’•๐’‚๐’๐’•๐’Š๐’๐’๐’‘๐’๐’๐’Š ๐’”๐’Š ๐’”๐’—๐’๐’๐’ˆ๐’†๐’“๐’‚๐’๐’๐’ ๐’Š๐’ ๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’‚ ๐’†๐’”๐’„๐’๐’–๐’”๐’Š๐’—๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’† ๐’“๐’†๐’๐’Š๐’ˆ๐’Š๐’๐’”๐’‚ ๐’๐’†๐’Š ๐’ˆ๐’Š๐’๐’“๐’๐’Š 29-30-31 ๐’‚๐’ˆ๐’๐’”๐’•๐’ ๐’† 1-2 ๐’”๐’†๐’•๐’•๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’“๐’† 2020.

๐ˆ๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š - che ๐ฌ๐š๐ซ๐šฬ€ ๐ซ๐ž๐ฌ๐จ ๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐จ ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐š ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐š - tiene conto anche dei lavori di restauro che rendono inagibile la Cattedrale, perciรฒ, salvo altre indicazioni, le celebrazioni liturgiche si terranno in Piazza dei Martiri.

Rinunciare agli appuntamenti della Festa Civile รจ stato per il Comitato una scelta obbligata e ponderata, ma, allo stesso tempo, sofferta per cui il Comitato non ha voluto rassegnarsi del tutto. Ogni anno la Festa Patronale รจ lโ€™occasione piรน attesa per sperimentare il senso di appartenenza alla nostra Cittร .

๐๐ž๐ซ๐œ๐ข๐จฬ€ ๐ข๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ฌ๐ข ๐žฬ€ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ž๐ ๐ง๐š๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ๐œ๐ก๐žฬ ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐ญ๐ฆ๐จ๐ฌ๐Ÿ๐ž๐ซ๐š ๐ฌ๐ข๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐š๐ญ๐š ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญโ€™๐š๐ง๐ง๐จ, ๐œ๐จ๐ง ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ž ๐ฅ๐ฎ๐œ๐ข ๐ž ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ฎ๐š ๐ฆ๐ฎ๐ฌ๐ข๐œ๐š ๐ญ๐ซ๐š๐๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž, evitando ogni assembramento e cogliendo queste circostanze straordinarie come occasione per riscoprire il senso piรน intimo e religioso della Festa.

Non potendo svolgere la questua casa per casa e avendo ricevuto un ridotto contributo da parte dellโ€™Amministrazione Comunale, impegnata a fronteggiare le difficoltร economiche dovute allโ€™emergenza, ๐ฏ๐ข ๐œ๐ก๐ข๐ž๐๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ฎ๐ง๐š ๐ฆ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ง๐ž๐ฅ ๐œ๐จ๐ฅ๐ฅ๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ซ๐ž, ๐œ๐จ๐ง ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐š ๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ญ๐š, ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ฌ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ฌ๐š๐ซ๐š๐ง๐ง๐จ ๐ฌ๐จ๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ฎ๐ญ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ง๐๐จ๐ฌ๐ข ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ž๐๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐จ ๐ง๐ž๐ข ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐ข ๐ฉ๐ซ๐ž๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐ข ๐ข๐ง ๐ฉ๐ข๐š๐ณ๐ณ๐š.

Confidando che presto le nostre tradizioni tornino a potersi esprimere appieno, ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ฅ๐ž ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ ๐ก๐ข๐ž๐ซ๐ž ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š ๐’๐’. ๐๐ข ๐‚๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ง๐จ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข ๐Ÿ™๐Ÿป ๐ฉ๐ž๐ซ๐œ๐ก๐žฬ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐ข ๐š ๐ฏ๐ž๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ซ๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐š ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€.

๐‘ฎ๐’Š๐’‚๐’„๐’๐’Ž๐’ ๐’๐’‚๐’๐’•๐’Š๐’๐’Š

๐‘‰๐‘–๐‘๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐ถ๐‘œ๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐น๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ž๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘–