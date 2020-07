Intervento efficienza energetica

Con decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e ss.mm.ii., pubblicato nella GURI n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019, sono stati assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Il comma 2 dell’art. 30 del suddetto Decreto, prevede che il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati ISTAT;

Ai Comuni come Acquaviva delle Fonti, con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è stato assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

Nell’ottica di razionalizzare la spesa relativa alla pubblica illuminazione, questa Amministrazione ha deciso di efficientare la rete di illuminazione pubblica, attraverso la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con altri a tecnologia LED ad elevate prestazioni illuminotecniche;

Le vie interessate dall’intervento sono le seguenti:

via M. Scalera;

via D. A. Mele;

via M. Quatraro;

via V. Pepe;

traverse alle predette vie comprese tra via Roma e via Don Cesare Franco: via Lanza, via Mons. Cirielli, via G. Festa, via G. B. Vitale, via F.Curzio, via F. De Palma, via A. Novielli, via O. Marcellino, via Pio X;

piazza S. Francesco;

via Mons. Laera;

I lavori sono già partiti da Via Mons. Laera e proseguiranno con le vie sopra elencate.

Tale intervento consentirà di ridurre la spesa per la pubblica illuminazione di circa il 30% rispetto ai costi di energia elettrica per quelle aree.

Acquaviva delle Fonti, 29 Luglio 2020

Assessore all’Ambiente

Caporusso Venturina