Verso i Comitati di Quartiere La città "Bene Comune"

Il regolamento istitutivo dei Comitati di Quartiere nasce per favorire lo sviluppo di un rapporto tra i Cittadini e tra questi e l'Amministrazione comunale. I Comitati sono spazi condivisi e di dialogo, dove si cerca di far emergere i bisogni della comunità e dove, nello spirito del principio di sussidiarietà, può trovare anche spazio l'iniziativa dei cittadini singoli o associati che vogliano spendersi per essa.

Intervengono Davide Carlucci, Sindaco Pasquale Bonasora, LABSUS Laboratorio per la Sussidiarietà Mimmo Natale, Direttore Ufficio Dicesano della Pastorale Sociale, Esperto di processi di partecipazione

A cura di: Lucia Lattarulo Giuseppe Luisi Antonio Piangiolino della Prima Commissione Consiliare

Appuntamento per il 24 luglio 2020 alle ore 20:00 nell'Atrio Palazzo De Mari, Acquaviva delle Fonti.