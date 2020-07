Incontro con il Prefetto sull'Aro BA 5

Ieri mattina si è tenuto un incontro con il Prefetto di Bari a cui hanno partecipato i Sindaci di Turi, Casamassima, Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari ed il Presidente dell'AGER avv. Grandagliano.

L'incontro era stato promosso da noi Sindaci per avere un conforto istituzionale e di legalità sulle decisioni da intraprendere in questa fase delicata. Ma oggi abbiamo ascoltato anche parole che ci consentono di mettere una pietra tombale sulle polemiche, sollevate dall'assessore all'ambiente del comunale di Sammichele, sulle irregolarità circa le scelte fatte dagli altri Sindaci, spingendosi addirittura a minacciare di inoltrare un esposto all'Anac nel caso di affidamento del servizio alle ditte che già lo espletano.

L'incontro con il Prefetto, che ringraziamo per la disponibilità ed il prezioso apporto tecnico-giuridico, è stato assolutamente chiarificatore. Non tolleriamo, tuttavia, che il suo intervento super partes venga artatamente manipolato e strumentalizzato da qualcuno per spicciola visibilità politica. Ed è curioso che chi non è stato presente all'incontro, ne riferisca sui social (!) il contenuto, attribuendo al Prefetto pensieri mai espressi.

Chiariamo, innanzitutto, che è stata certificata la legittimità di procedere con ordinanza all'affidamento del servizio alle ditte già presenti. Addirittura tale opzione, a differenza dell'indagine di mercato, sarebbe opportuna. Eppure chi proprio su questo paventava irregolarità oggi è stato smentito clamorosamente.

Di contro, è stato consigliato di valutare la possibilità di procedere alla gara-ponte poiché i tempi dell'ordinanza potrebbero non essere sufficienti a garantire il pieno espletamento della gara definitiva d'ambito.

Auspichiamo ora che si metta un freno a dichiarazioni avventate che rischiano di rompere il fronte compatto dei Comuni, facendo così un favore ai privati. Mai come ora è necessario agire con equilibrio e ponderazione, per gestire questi passaggi garantendo alle popolazioni un servizio più efficiente a costi bassi.

I SINDACI DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, CASAMASSIMA E TURI