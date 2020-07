Interruzione e ripristino erogazione acqua

Un guasto che si è verificato durante i lavori in estramurale ha determinato l'interruzione dell'acqua ieri sera. Le squadre dell'Aqp sono prontamente intervenute e hanno riparato il danno, consentendo il ripristino dell'erogazione.

Sono in corso le verifiche da parte del Comune, che ha richiesto una tempestiva ispezione da parte dell'Acquedotto pugliese al fine di determinare la qualità dell'acqua e controllarla dal punto di vista infettivologico. Potrebbe essere tutto ok, ma far scorrere l'acqua prima di berla, in questi casi, è un suggerimento di buon senso.

Per ogni necessità i cittadini possono chiamare l'800735735, il numero verde dell'Aqp per la segnalazione guasti.